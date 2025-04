Eisen tot zes jaar voor verminking vrouw met zwavelzuur Rotterdam

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam zes jaar cel geëist tegen een 21-jarige man die in mei 2023 een vrouw zwavelzuur in het gezicht zou hebben gespoten. De aanval vond volkomen onverwacht plaats op straat, op het Zaailand in het Rotterdamse stadsdeel Feijenoord. De vrouw liep ernstige brandwonden op en is voor het leven verminkt.