Concert van de week: Vox Jubilans zingt op Stille Zaterdag over passie en Pasen

Thema van de uitvoering is ”Zie het Lam!”. Op het programma staan meerdere liederen rond de lijdenstijd en de opstanding. Zo wordt het concert traditiegetrouw geopend met het bekende ”’t Is middernacht”. Ook klinken liederen met teksten van Henriëtte Maaijen, en een aantal delen uit het oratorium ”The story of the cross” door de Amerikaanse componist Dudley Buck. De zang wordt afgewisseld met gesproken tekst, muzikale intermezzo’s en samenzang.

Aan het concert verlenen Arjan en Edith Post (trompet) hun medewerking, evenals Marjolein de Wit (fluit) en Marco den Toom (orgel). De uitvoering staat onder leiding van de vaste dirigent van het koor, André van Vliet. Dr. A.J. Kunz is spreker tijdens de avond.

Toegangskaarten kosten 15 euro, terwijl kinderen tot en met 16 jaar voor 5 euro naar binnen mogen. Het concert begint om 19.30 uur.

Meer informatie: voxjubilans.nl