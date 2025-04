Analyse: gameconsoles in VS mogelijk duurder door heffingen

Dat zou betekenen dat de Nintendo Switch 2, die binnenkort verschijnt, in de VS bijna 590 dollar (omgerekend ongeveer 522 euro) gaat kosten. Nintendo adverteert op zijn website nu nog met een „door de fabrikant aanbevolen verkoopprijs” van 449,99 dollar. Voor een PlayStation 5-bundel, in combinatie met de game Astro Bot, gelden ongeveer dezelfde prijzen en verschillen.

Bloomberg Intelligence gaat uit van de prijsstijgingen omdat beide apparaten in China in elkaar worden gezet. Voor dat land geldt een heffing van 145 procent op goederen die naar de VS worden verzonden. Nintendo heeft ook productiecapaciteit in Vietnam, dat juist negentig dagen uitstel heeft gekregen van verhoogde invoerheffingen.

In het scenario dat de Nintendo Switch 2 in prijs met 30 procent omhooggaat, gaan de onderzoekers uit van een heffing van 80 tot 90 procent. Toch zou Nintendo volgens Bloomberg Intelligence nog kunnen afzien van een prijsverhoging. Zo kan het concern gebruik maken van de 90-dagenpauze om de voorraad in de VS aan te vullen. Dat is zelfs al gaande: bijna de volledige productie van Nintendo’s toeleverancier Hosiden is sinds begin dit jaar bestemd voor de VS.