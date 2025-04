EenVandaag: Zeker 3000 azc-plekken gingen toch niet door, vaak na protesten

Door deze aanhoudende en succesvolle protesten raakt het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) steeds verder af van het doel van 96.000 opvangplekken. Dit is het aantal plekken dat de spreidingswet voorschrijft en voor 1 juli moet worden behaald.

In zeker veertien gemeenten, die samen goed zijn voor de opvang van bijna 3000 vluchtelingen, is de afgelopen maanden een tijdelijke of definitieve streep gezet door de plannen voor een asielzoekerscentrum.

Deze inventarisatie is gedaan op basis van berichtgeving van de afgelopen maanden over opvang die geannuleerd is. Er is gekeken naar de protesten en de daaropvolgende reactie vanuit het gemeentebestuur.