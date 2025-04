Colorado wil ouders uit macht ontzetten als zij transgenderwens kind niet accepteren

In een nieuwe wet van Colorado staat dat ouders die zich verzetten tegen de transgenderwens van hun kind uit de ouderlijke macht kunnen worden ontzet.

„Bijbelse normen, waarom Trump transgenderbehandelingen wil verbieden, worden bewust opzijgezet” Woordvoerder Republikeinen Colorado

Het huis van Afgevaardigden van Colorado nam afgelopen zondag twee wetsvoorstellen aan waarin de rechten van transgenders worden verankerd. Vast staat dat deze wet ook de goedkeuring van de Senaat krijgt. In beide kamers van het Congres van Colorado hebben de Democraten de meerderheid.

De Republikeinen, die tegen deze wetten zijn, staan machteloos. „Bijbelse normen, waarom president Donald Trump transgenderbehandelingen wil verbieden, worden bewust opzijgezet”, zegt een woordvoerder van de Republikeinse partij in Colorado

Het ene voorstel is bedoeld om de (medische) behandeling van mensen met een transgenderwens te garanderen. Het tweede is bedoeld om zogenoemde dwangmatige controle op transgenders tegen te gaan. Onder dwangmatige controle verstaat deze wet iedere activiteit die een transgender vernedert, schaadt of miskent. Een voorbeeld is ”deadnaming”, waarbij iemand de geboortenaam van de transgender gebruikt en niet de nieuw gekozen naam. Strafbaar wordt verder het gebruik van het ‘verkeerde’ voornaamwoord. Scholen mogen ook niet langer kleding voorschrijven waarbij het biologisch geslacht van een leerling bepalend is.

Dezelfde wet verplicht rechters op te treden als ouders zich verzetten tegen de transgenderwens van het kind of zijn nieuwe identiteit niet erkennen. Zij verliezen de voogdij.

Haatgroepen

Bij de behandeling van het wetsvoorstel vroeg Republikeins afgevaardigde Jarvis Caldwell of ouders met bezwaren vooraf zijn gehoord, net zoals andere belanghebbenden. Daarop antwoordde Democratisch afgevaardigde Yara Zoakie: „Een wetsvoorstel waar voldoende draagvlak voor is, hoeft niet met haatgroepen besproken te worden en we vragen iemand die burgerrechtenwetgeving aanneemt niet om de KKK om hun mening te vragen.” Haar partijgenoot Javier Maroney was het eens met dit standpunt: „Er is geen reden om aan tafel te gaan met mensen die de haatdragende retoriek over de transgendergemeenschap herhalen.”

De initiatiefnemers keren zich met deze wetten tegen het conservatieve beleid van Trump, die maar twee geslachten erkent. Brianna Titone, de enige transgender in het Congres van Colorado, waarschuwt dat federale maatregelen de genderbevestigende zorg in gevaar kunnen brengen. „Door deze wet aan te nemen, zeggen we tegen de inwoners van Colorado dat we dat niet zullen laten gebeuren.”