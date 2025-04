Chemieconcern Dow schrapt 132 banen in Nederland

Dow, dat in de Benelux ongeveer 4000 medewerkers heeft, kondigde begin dit jaar een ingreep aan die voor 1 miljard dollar (bijna 900 miljoen euro) aan kostenbesparingen moet zorgen. Wereldwijd gaan daarbij ongeveer 1500 banen verloren.

De ondernemingsraad van Dow Nederland zei tegen de Zeeuwse krant PZC dat in Zeeuws-Vlaanderen waarschijnlijk de grootste klappen vallen. In Terneuzen heeft Dow een grote locatie met zestien fabrieken.

Dow zegt dat de aankondiging een gevolg is van economisch onzekere tijden, „zeker voor Nederland en Europa”. Chemiebedrijven en raffinaderijen waarschuwen dat hun winstgevendheid in Nederland onder druk staat door de hoge productiekosten, wat onder andere het gevolg is van dure energie. In het gebied rond de Rotterdamse haven sloten al meerdere chemiefabrieken.

Net als andere bedrijven in de sector pleit Dow voor aanpassingen die de Nederlandse situatie gelijktrekt met die in buurlanden. Het gaat dan om lagere kosten voor het stroomnetwerk en de afschaffing van een nationale CO2-heffing.

„Dow doet een beroep op de Nederlandse overheid om een gelijk speelveld te creëren met de rest van Europa door de ongelijke lasten te verlichten, zoals extra nationale heffingen”, stelt het bedrijf. „De industrie is de ruggengraat van de Nederlandse en ook vooral van de Zeeuwse economie. Samenwerking tussen industrie en overheid is essentieel om de uitdagingen aan te gaan.”