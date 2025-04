Eigenaar winkelcentrum wil dat rechter protestactie XR verbiedt

Boterzuur is een zure, stinkende stof die onder meer hoofdpijn of misselijkheid kan veroorzaken. Ook heeft de stof bij een eerdere actie van XR in Naaldwijk tot paniek geleid, en mensen raakten onwel. De advocaat van de eigenaar van Mall of the Netherlands benadrukte bij de rechtbank de „zorgplicht om de gezondheid en veiligheid van haar bezoekers en werknemers” te willen waarborgen. „Demonstreren mag, chemische stoffen verspreiden niet”, aldus de advocaat.

De raadsvrouw van de actievoerders zei tijdens de zaak dat XR nooit naar Mall of the Netherlands wilde gaan. De aankondiging van de actie met boterzuur was aan 29 gemeenten gestuurd, XR wilde alleen naar Rotterdam gaan.