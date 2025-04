Beveiliging NAVO-top ‘veel groter’ dan bij nucleaire top in 2014

De maatregelen om wereldleiders te beveiligen tijdens de komende NAVO-top in Den Haag zijn veel groter dan bij de vorige grote conferentie in de stad, de nucleaire top van 2014. „Er zijn veel meer deelnemers dan toen, en de wereld is echt grimmiger geworden. Daarom is de beveiliging veel omvangrijker dan elf jaar geleden”, laten de organisatoren weten.