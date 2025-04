Halsema over uitzetting Mikeal (12): ongelooflijk hardvochtig

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt het treurig dat de 12-jarige Mikael niet in Nederland mag blijven. „De minister kan altijd uitzonderingen maken voor schrijnende gevallen, maar het is duidelijk dat er geen enkele wil is om dat te doen”, reageert Halsema. „Het is ongelooflijk hardvochtig en treurig dat een 12-jarig jongetje, geboren en getogen in Nederland, daarvan de dupe wordt.”