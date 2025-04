Actie met boterzuur van Extinction Rebellion was 1 aprilgrap

Een aantal gemeenten heeft een waarschuwing aan ondernemers gestuurd over het aangekondigde protest. Ook had een actievoerder van XR zelf diverse winkelketens op de hoogte gebracht. Donderdagochtend kwam naar voren dat winkelcentrum Mall of the Netherlands daarom een kort geding heeft aangespannen tegen de protestactie van XR. De zaak zou donderdagmiddag al dienen.

Extinction Rebellion wilde geheimhouden dat het om een 1 aprilgrap ging, tot het AD hierover publiceerde. De klimaatactiegroep weet niet zeker of de activisten zaterdag nog naar Rotterdam gaan.

Boterzuur kan onder andere hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken. Ook wees de gemeente Nijmegen er donderdagochtend op dat mensen ervan in paniek kunnen raken. De gemeente heeft het verspreiden van boterzuur verboden. Burgemeester Hubert Bruls stelde dat de aangekondigde actie een grens overschrijdt, omdat de „veiligheid en gezondheid van onze inwoners in gevaar worden gebracht”.

Eerder dit jaar werden mensen in een H&M in Naaldwijk onwel na een ‘stinkactie’ van XR. Toen hadden de actievoerders ook boterzuur gebruikt. Het gaat om een groepje dat onderdeel is van XR, het noemt zich Ode Aux Rats. Dit is vernoemd naar de Franse beweging die al langer op deze manier actievoert in winkels.