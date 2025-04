Koning bezoekt leer-werkplek in Barendrecht

De Bouwpraktijk is een leer-werktraject voor statushouders en mensen die lange tijd in de bijstand zitten. Met het project krijgen zij de mogelijkheid om gedurende twaalf weken fulltime kennis te maken met alle aspecten van de bouw. Het uiteindelijke doel is om hen te laten doorstromen naar een vaste baan bij een van de deelnemende bouwbedrijven.

Onder begeleiding van een ervaren leermeester en echte vakkrachten maken deelnemers kennis met verschillende specialismen, zoals tegelen, schilderen, slopen, elektrotechniek, timmeren en installatiewerk. Zij krijgen naast praktische trainingen en hands-on ervaring op de bouwplaats ook een veiligheidstraining om hun VCA-certificaat te behalen. Er worden ook taallessen aangeboden om de taalvaardigheden van de deelnemers te verbeteren.

Koning Willem-Alexander ging woensdag bij zijn bezoek aan een leer-werktraject in Barendrecht op de foto met mensen van De Bouwpraktijk. beeld ANP, Frank de Roo

Ongeveer 60 tot 70 procent van de deelnemers wordt uiteindelijk aan een baan geholpen. De Barendrechtse wethouder Roeland Bol zegt op debouwpraktijk.nl: „We hebben gezien dat dit goed werkt. Dit geeft mensen toekomst.”

Koning Willem-Alexander in gesprek met iemand van De Bouwpraktijk in Barendrecht, een leer-werktraject voor statushouders en mensen die lang in de bijstand zitten. beeld ANP, Frank de Roo

Ook Michel Ouwens, directeur Bestaande Bouw van bouwbedrijf ERA Contour wijst op dezelfde site op het belang van het project: „We komen echt handjes tekort in de bouw en we zien de potentie in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom is het heel belangrijk dat we mensen aan ons kunnen binden voor langere tijd. Het is proeven aan het vak en daarna leiden we ze nog verder op voor een duurzame inzetbaarheid in de bouw.”

Naast Barendrecht zijn er ook vestigingen van De Bouwpraktijk in Capelle aan den IJssel en Den Haag.