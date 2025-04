Defensieminister: Israël neemt grote gebieden Gaza in

De bewindsman bracht woensdag een bezoek aan een nieuwe corridor die tussen de zuidelijke steden Rafah en Khan Younis loopt en die daarin een rol speelt.„Grote gebieden worden ingenomen en toegevoegd aan de Israëlische veiligheidszones, waardoor Gaza kleiner en geïsoleerder wordt”, zei Katz. Israël blijft daarmee volgens hem de druk opvoeren om de gijzelaars vrij te krijgen en Hamas te verslaan. Intussen wordt ook gewerkt aan een plan om de bevolking aan te moedigen tot „vrijwillige emigratie”, zoals de Amerikaanse president Donald Trump had voorgesteld.

De corridor die Katz bezocht, heet de Moragcorridor. Daarmee wordt Rafah afgesneden van de rest van de Gazastrook. De Israëlische krant Ha’aretz meldde eerder woensdag dat het de bedoeling is om heel Rafah tot een bufferzone te maken waar de bevolking niet meer zou mogen terugkeren.

Gaza is in het noorden en oosten omringd door Israël. Aan de westkant ligt de Middellandse Zee. De enige landgrens met een ander land is momenteel in het zuiden, waar ook Rafah ligt. Door dat gebied onderdeel te maken van de bufferzone, zou Gaza over land alleen nog bereikbaar worden vanuit gebied in Israëlische handen.

Volgens Ha’aretz, dat zich baseert op anonieme defensiebronnen, is het plan om een gebied van 75 vierkante kilometer in te nemen. Op de Moragcorridor worden volgens de krant gebouwen gesloopt om een honderden meters brede strook leeg te vegen. Er zou zelfs overwogen worden om heel Rafah te slopen.

De burgerbescherming in Gaza meldde woensdag een luchtaanval op een woongebouw in Gaza-Stad. Daarbij zijn volgens de dienst 23 doden gevallen, plus zo’n 60 gewonden. Er zouden nog mensen onder het puin liggen. De Israëlische krijgsmacht zegt dat het ging om een aanval op een hooggeplaatste leider van Hamas.

Brief

In een brief hebben 970 leden van de Israëlische luchtmacht, voornamelijk reservisten, maar ook piloten, opgeroepen om een einde te maken aan de oorlog in de Gazastrook. Dat schreven Israëlische media woensdag.

De top van de luchtmacht is niet blij met de brief en heeft verschillende ondertekenaars ervan onder druk gezet met de bedoeling dat ze zich terugtrekken, onder meer door met ontslag te dreigen. De inhoud van de brief is niet openbaar gemaakt, maar volgens Israëlische media zeggen de auteurs dat de oorlog in Gaza politieke doeleinden dient in plaats van de veiligheid van Israël te verdedigen.