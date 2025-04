Israël na aanval ambulances: blijven rekenen op steun Nederland

De Israëlische ambassade in Nederland heeft aangegeven dat Israël „volledig toegewijd” is aan het internationale recht en blijft rekenen op Nederlandse steun. Die verklaring volgt op een bezoek van ambassadeur Modi Ephraim aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar was hij ontboden nadat ophef was ontstaan over een Israëlische aanval op een ambulancekonvooi in de Gazastrook.