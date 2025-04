IEA: verdubbeling energieverbruik datacenters in 2030 door AI

Volgens het IEA zal het stroomverbruik door datacenters in 2030 meer dan verdubbelen tot ongeveer 945 terawattuur, wat meer is dan het totale jaarlijkse stroomverbruik van Japan. Die groei komt dus vooral voor rekening van AI-toepassingen, maar ook door andere digitale diensten. Nu zijn datacenters goed voor ongeveer 1,5 procent van het wereldwijde stroomverbruik. Dat zou dan bij het huidige groeitempo stijgen naar meer dan 3 procent van het totaal in 2030, aldus de denktank uit Parijs.

De Verenigde Staten en China zijn nu met afstand de grootste markten voor datacenters en de energie voor die centers komt vooral uit fossiele bronnen. Zo is in de VS gas verantwoordelijk voor meer dan 40 procent van die stroomvoorziening en in China is dat steenkool, met bijna 70 procent, zegt het IEA.

Volgens het bureau zal verder in de toekomst vooral in de VS kernenergie een belangrijke rol gaan spelen bij de stroomvoorziening aan datacenters. Zo hebben de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft, Google en Amazon al deals getekend om AI-datacenters te gaan voorzien van stroom uit kernreactoren.

Het agentschap zegt verder dat als landen volop willen profiteren van AI-toepassingen er sneller nieuwe investeringen moeten worden gedaan in stroomproductie en uitbreiding van stroomnetten.