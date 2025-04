AEX-index koerst af op enorme openingswinst na pauze heffingen VS

De Amsterdamse hoofdindex stevent daarmee af op een van de grootste openingswinsten ooit. Op 11 november 1987 boekte de AEX met een plus van bijna 12 procent de grootste dagwinst ooit. Die opleving volgde enkele weken na de beruchte ‘Zwarte Maandag’ op 19 oktober 1987. Op die dag raakte de AEX 12 procent kwijt. Ook tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008 kende de AEX een aantal grote verlies- en winstdagen. Zo won de index op 13 oktober 2008 10,6 procent. Die opmars volgde op een koersval van ruim 9 procent op 6 oktober dat jaar.

Trump meldde woensdag op zijn socialemediaplatform Truth Social dat de importtarieven worden verlaagd tot 10 procent voor landen die willen onderhandelen en geen tegenmaatregelen treffen. Alleen voor China geldt de opschorting van de importheffingen niet. Dat land kwam met tegenmaatregelen en krijgt nu te maken met een Amerikaans importtarief van 125 procent. Ondanks dat tarief wonnen de beurzen in Hongkong en Shanghai 2,8 en 1,3 procent.

De andere Aziatische aandelenmarkten lieten nog grotere koerswinsten zien. De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt bijna 9 procent hoger en de beurs in Seoul klom 6 procent. De beurs in Taiwan eindigde met een recordwinst van 9,3 procent. De Taiwanese techbedrijven TSMC en Foxconn klommen bijna 10 procent, na de gigantische koerswinsten in de Amerikaanse techsector. De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq sloot woensdag 12,2 procent hoger. Dat was de grootste dagwinst sinds het hoogtepunt van de internetbubbel in januari 2001.