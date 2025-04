Gemeenten vragen evenementen om meer beveiligers in te huren

Het ANP heeft in de afgelopen dagen een rondgang gemaakt langs meer dan tweehonderd gemeenten, groot en klein, verspreid door het land. Tientallen gemeenten zeggen dat organisatoren van evenementen nu vaker particuliere beveiligers inschakelen.

Dat gebeurt onder meer bij het Kersenfeest in Driel en het Pleinfeest in Herveld, beide in de Gelderse gemeente Overbetuwe. Die evenementen zijn even groot als in andere jaren, maar er is volgens de gemeente „sprake van minder politie-inzet vanwege de NAVO-top. Daarom worden daar extra beveiligers ingezet.” Ook in gemeenten als Enschede, Leiden, Meierijstad, Schiedam, Sittard-Geleen, IJsselstein, Terneuzen en De Fryske Marren zijn meer particuliere beveiligers dan anders bij feesten.

Apeldoorn gaat ervan uit dat organisatoren dit jaar „waar mogelijk zelf meer organiseren op het vlak van beveiliging”, omdat „de inzet van politie beperkter is”. Alphen aan den Rijn heeft organisatoren vorig jaar al duidelijk gemaakt „dat de evenementen in deze periode zelfregulerend moeten zijn.” Culemborg eist van organisatoren „een goed veiligheidsplan en extra beveiliging wanneer dit nodig is”. Ook in Heerlen wordt „vanwege de beperkte politiecapaciteit” meer particuliere beveiliging ingezet waar dit nodig is. „Hierbij geldt echter dat we minder capaciteit van politie nooit volledig kunnen compenseren”, aldus de Limburgse gemeente.

De inzet van beveiligers is niet helemaal nieuw. In de afgelopen jaren moeten organisatoren sowieso al vaker hun eigen beveiliging regelen, zeggen onder meer Den Helder, Woerden, Boxtel en Achtkarspelen. Oldambt vraagt organisatoren dit jaar „met wat meer nadruk” om zelf beveiliging te regelen. Oostzaan in Noord-Holland laat weten: „De politie maakt al jaren een terugtrekkende beweging rondom de beveiliging van evenementen vanwege een gebrek aan capaciteit.”

Volgens de gemeente Kaag en Braassem krijgen organisatoren vaker van de politie het advies om meer beveiligers in te huren. „De politie geeft hierbij echter aan dat dit niet alleen door de NAVO-top komt maar dat hier meerdere oorzaken voor zijn, zoals de capaciteit van de politie in brede zin en de verruwing van de maatschappij.”