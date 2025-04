Verdeelde Republikeinen stellen stemming over VS-begroting uit

De Republikeinse leiders van het Huis van Afgevaardigden besloten woensdagavond een belangrijke stemming over het pakket uit te stellen, nadat duidelijk was geworden dat ze niet genoeg stemmen hadden om een ​​door de Senaat goedgekeurde begroting goed te keuren. De partij is verdeeld over de mate waarin moet worden bezuinigd op gezondheidszorg, voedselhulp en andere onderdelen van het sociale zorgstelsel.

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson zei dat de begroting nu „waarschijnlijk morgen” in stemming wordt gebracht. De leden van het Huis van Afgevaardigden gaan naar verwachting eind deze week twee weken met reces.