VVD-burgemeesters waarschuwen hun partij voor geldproblemen

Meer dan vijftig VVD-burgemeesters waarschuwen hun partij voor financiële problemen van gemeenten. „De tijd van tijdelijke lapmiddelen is voorbij”, schrijven ze in een brief aan partijleider Dilan Yeşilgöz. NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen berichtte woensdagavond over de brief, die ook in handen is van het ANP.