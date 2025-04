Veldkamp verwacht nog geen verdere sanctieverlichting voor Syrië

De EU heeft in februari de sancties op het gebied van banken, transport en energie opgeschort. Die kunnen weer worden ingesteld als de nieuwe regering in Damascus de verkeerde kant opgaat. Maar de sancties herstellen niet zomaar van de ene op de andere dag, aldus de minister in een debat in de Tweede Kamer. „Daar is unanimiteit voor nodig.”

Een deel van de oppositie waaronder GroenLinks-PvdA, D66, SP, Denk en Volt wil de sancties verder verlichten. Dat is nodig om te voorkomen dat er weer een strijd in Syrië uitbreekt door gebrek aan stabiliteit en economische vooruitgang, zeggen zij. Coalitiepartijen snappen die wens, maar willen eerst zien dat de nieuwe Syrische regering haar beloftes nakomt.