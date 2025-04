ING verlaagt voor het eerst sinds 2023 de spaarrente

Het is voor het eerst sinds najaar 2023 dat de grootbank de spaarrente aanpast. Eerder kregen de grootbanken nog kritiek dat ze hun rentes maar beperkt opschroefden nadat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn rentetarieven in rap tempo had verhoogd. Maar nadat de ECB de rente weer begon te verlagen bleven de spaarrentes bij de grootbanken juist stabiel, terwijl kleinere aanbieders al wel renteverlagingen doorvoerden.

Volgens ING zijn de rentes die de bank hanteert voor zowel sparen als hypotheken afhankelijk van veel factoren. „Denk daarbij aan de renteniveaus op internationale kapitaal- en geldmarkten, de balanspositie van de bank in een land, de kosten die de bank maakt en de productspecificaties en concurrentieverhoudingen op verschillende nationale markten.”

Volgens vergelijkingssite Geld.nl is de hoogste rente op een spaarrekening nu 2,5 procent. Dat was even terug nog veel hoger. Na rentebesluiten van de ECB ziet de site telkens weer aanbieders hun spaarrente verlagen. De rente bij de grote banken ligt volgens Geld.nl in verhouding wel laag. Net als bij ING krijgen spaarders ook bij ABN AMRO al sinds 2023 maar 1,5 procent rente over hun spaargeld. Bij Rabobank is dit 1,7 procent.