Kabinet en Kamermeerderheid zien niets in gratis openbaar vervoer

In een Kamerdebat, dat gehouden werd omdat bijna 60.000 mensen daar hun handtekening voor zetten, benadrukte Jansen dat hij betaalbaarheid van het ov erg belangrijk vindt. Hij zei te streven naar „structurele oplossingen”, zonder te zeggen in welke richting hij die zoekt. Maar gratis wordt het wat hem betreft niet. Ook de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB zien niets in dat voorstel.

Vanuit de Kamer klonk veel kritiek op de honderden miljoenen die het kabinet extra bezuinigt op het ov. Kaartjes worden daardoor nog veel duurder, is de verwachting. Jansen zei zich er richting de voorjaarsnota hard voor te maken dat er „zo min mogelijk beknibbeld wordt”, maar wilde niets beloven. Hij zei al blij te zijn dat het kabinet de prijsstijgingen dit jaar beperkt kon houden tot 6 procent.

„Ons openbaar vervoer verdient de naam eigenlijk niet meer”, zei initiatiefnemer Kim van Eekelen in een inleiding voor het debat. Zij wil dat het ov in publieke handen komt, toegankelijker wordt voor mensen met een beperking, en uiteindelijk gratis wordt voor iedereen. „Dit voorstel overstijgt links en rechts”, vindt zij.

Als het aan SP’er Bart van Kent ligt, is gratis ov al over vijf jaar gerealiseerd. Ook GroenLinks-PvdA ziet gratis ov op langere termijn wel zitten. „Mag dat wat kosten? Ja, dat mag wat kosten”, zei Kamerlid Habtamu de Hoop.