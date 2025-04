Beljaarts bezorgd over massa-ontslag bij Tata Steel IJmuiden

Economieminister Dirk Beljaarts vindt het „zorgelijk” dat staalproducent Tata Steel fors wil snijden in het personeelsbestand in IJmuiden. „Dit soort signalen kunnen we niet gebruiken”, aldus de PVV-bewindsman. Hij wijst erop dat Nederland gezien de geopolitieke verschuivingen minder afhankelijk moet worden van andere landen. „Daar hoort ook een goede maakindustrie bij.”