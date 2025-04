Vrouwen niet vervolgd voor opruiing met spotprent jihadist

Twee vrouwen (23 en 24) uit Rotterdam die een foto van een spotprent plaatsten op sociale media worden niet meer vervolgd. Op de prent was een onthoofde man in een shirt van Charlie Hebdo te zien die zijn tong uitsteekt naar een jihadist. De afbeelding hing in een lokaal van het Rotterdamse Emmauscollege. In november 2020 werd een foto van de prent met commentaar op internet gezet. De school en de leraar zijn daarna ernstig bedreigd. De twee vrouwen werden verdacht van opruiing.