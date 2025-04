Evofenedex meldt scherpe daling bij boekingen containers naar VS

Trump kwam op 2 april met een reeks nieuwe tarieven tegen de meeste landen in de wereld en ook tegen de Europese Unie. In de week voorafgaand aan de bekendmaking waren er volgens evofenedex wereldwijd boekingen voor 516.000 containers met de VS als bestemming. Dat was in de week daarna gekelderd tot 169.000 containers. Het gaat dan om reserveringen voor toekomstig gebruik van containers.

Volgens beleidsadviseur Casper Roerade van evofenedex drukken exporteurs in de EU, China en elders op de „pauzeknop” door de hoge heffingen van Trump. Hij baseert de cijfers op informatie van het boekingsplatform voor vrachttransport. De haven van Rotterdam verwerkt veel containerverkeer uit de EU naar de VS.

Voor de EU geldt nu een algemeen tarief van 20 procent. Eerder kwamen er al heffingen van 25 procent op staal, aluminium en auto’s uit de EU. Trump heeft nog veel hogere heffingen opgelegd aan China, dat reageerde met stevige tarieven op Amerikaanse goederen.

Algemeen directeur Bart Jan Koopman van evofenedex zei eerder deze maand de nieuwe heffingen te betreuren. Volgens de organisatie bedreigen hoge heffingen de wereldeconomie en zetten ze Nederland rechtstreeks onder druk.