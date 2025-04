OVV: laat duikers niet werken in zuurstofarme omgeving

Bij dat ongeluk raakte een man in een reactor van olieraffinaderij Zeeland Refinery bedolven onder katalysatormateriaal. Hij kon niet op tijd uit de reactor worden gered.

De raad stelt dat duikers in die omstandigheden kunnen vallen, bedolven raken, verstikken of verbranden. Vluchten is vrijwel onmogelijk. Het werk is „inherent onveilig”, stelt de OVV.

Het katalysatormateriaal in een reactor moet periodiek worden vervangen. Duikers doen dat werk. Dat materiaal ontbrandt als er zuurstof bij komt, dus wordt de reactor eerst gevuld met stikstof.

De Onderzoeksraad roept raffinaderijen op „voortvarend” te investeren in innovaties en met alternatieven te komen om katalysatormateriaal te verwijderen. Verder dringt de Onderzoeksraad er bij de sector op aan om met elkaar lessen en ervaringen te delen. Zeeland Refinery is inmiddels gestopt met het inzetten van duikers in zuurstofarme reactoren, meldt de OVV.