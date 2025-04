Lindsay Brown op CHE: Christelijke vrienden van groot belang voor student

Dat zei theoloog Lindsay Brown dinsdag in Ede tijdens een door studentenorganisatie IFES samen met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) georganiseerde lezing .

Universiteiten zijn van oudsher verbonden met het christelijk geloof, legde hij uit. „Sinds Luther –die er een voorstander van was dat ook vrouwen studeerden– en Calvijn nam het aantal universiteiten en studenten enorm toe. Zij bestudeerden de wereld in al haar aspecten, omdat ze geloofden dat alles iets van Gods grootheid laat zien. Luther zei dat het veranderen van de wereld begint op de universiteit.”

Onderlinge verbondenheid en christelijke vrienden tijdens je studietijd van groot belang, aldus Brown. „Vrienden die met je optrekken en aan wie je rekenschap aflegt. Waarom hield Daniël het jaren vol aan het hof van Nebukadnezar? Ik denk dat het kwam door de drie vrienden die om hem heen stonden.”

Brown pleitte ervoor dat christenen brede beroeps- en studiekeuzes aanhouden. „Het is niet zo dat vooral zendelingen en voorgangers degenen zijn die in Gods Koninkrijk werken. Overal waar een christen werkt, is Gods Koninkrijk aanwezig. Creatieve beroepen lijken minder productief en lijken daarbij onder christenen in minder aanzien te staan. Terwijl een kunstschilder of schrijver, fotograaf of kunsthistoricus bij uitstek in staat is in zijn of haar werk het christendom over te dragen en vorm te geven.’

Hij sloot af met een citaat van de anglicaanse theoloog John Stott: „Het is de roeping van christenen om zich in de maatschappij moreel te onderscheiden zonder zich sociaal af te scheiden.”

Lindsay Brown is afkomstig uit Wales, en kwam op zijn dertiende als eerste van zijn familie tot geloof. Hij studeerde geschiedenis in Oxford en theologie in Frankrijk en werkte dertig jaar lang bij de internationale studentenorganisatie IFES. Hij is een van de grondleggers van de Lausannebeweging voor wereldwijde evangelisatie en is tevens leider van de beweging Feuer, de gemeenschap van evangelisten op Europese universiteiten.