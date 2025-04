Roman over Suriname centraal bij campagne Heel Nederland Leest

Vanaf 1 november is het boek een maand lang in een speciale editie gratis te verkrijgen in de bibliotheek. Het doel is om heel Nederland te verbinden door een en hetzelfde boek te lezen. ”Onder de paramariboom” is gekozen omdat het op 25 november 2025 50 jaar geleden is dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland. Het boek gaat over Johannes Fretz; hij heeft een Nederlandse vader en een Surinaamse moeder. Hij voelt zich Hollands, maar dat verandert als hij met zijn moeder een reis naar Suriname maakt.

Johan Fretz (1985) is schrijver, podcast- en documentairemaker. Hij was een decennium lang columnist voor Het Parool. In 2012 debuteerde hij met de roman ”Fretz 2025”, die genomineerd werd voor de Bronzen Uil. Met zijn tweede roman, ”Onder de paramariboom”, won Fretz in 2019 de Boekhandelsprijs.

Eveline Aendekerk, directeur Stichting CPNB, zegt dat er dit jaar bewust is gekozen voor ”een verhaal dat raakt aan gedeeld verleden, identiteit en afkomst”. Ze omschrijft ”Onder de paramariboom” een ”indringende, maar ook geestige en liefdevolle zoektocht naar roots en verbondenheid – thema’s die 50 jaar na de onafhankelijkheid van Suriname nog altijd resoneren.” Aendekerk verwacht dat ”dit prachtige en toegankelijke boek” waardevolle gesprekken op gang zal brengen binnen families, tussen generaties en in de samenleving.

Fretz vindt het een ”enorme eer” dat juist in dit jaar bij Heel Nederland Leest is gekozen voor zijn roman ”Onder de paramariboom”, een boek dat volgens hem evenzeer geworteld is in Suriname als in Nederland.