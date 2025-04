BOA Bond vreest ‘nog een jaar gesodemieter’ met oud en nieuw

Voorzitter Ruud Kuin van de BOA Bond had graag gezien dat het vuurwerkverbod dit jaar al inging. „Nu krijgen we nog een jaar gesodemieter”, vreest hij. „Dit is allemaal niet verstandig.”

Kuin begrijpt dat het verbod „politiek ingewikkeld” ligt en dat partijen bepaalde voorwaarden hebben gesteld, maar zegt dat het een kwestie is van prioriteiten stellen. „Ik snap dat er een handhaafplan moet komen en dat er dingen geregeld moeten worden, maar volgens mij hoeft het allemaal niet zo lang te duren. Waar een wil is, is een weg.”

Hij is wel blij met het verbod. „Het is goed dat het gaat gebeuren, maar wat ons betreft moet het zo snel mogelijk.”

Het Veiligheidsberaad had ook graag gezien dat het verbod al komende jaarwisseling zou ingaan, maar begrijpt dat dit „een langere voorbereiding vraagt”. „Belangrijk is dat we nu zicht hebben op een veiliger jaarwisseling”, zegt voorzitter Hein van der Loo.

Politiebond NPB is blij met het verbod maar hekelt de „trage invoering”. „Hulpverleners zitten niet te wachten op nog een jaarwisseling zonder vuurwerkverbod. Hoe langer je dit besluit uitstelt, hoe moeilijker het wordt voor ons”, zei voorzitter Nine Kooiman eerder. Ook de ACP uitte eerder al zorgen. „We hebben zorgen dat mensen bij een laatste keer dat het nog mag alles uit de kast halen.”