Provincie zet Westerkwartier weer onder druk om statushouders

De provincie ziet deze zogenoemde indeplaatsstelling als uiterste middel. Sommige mensen wachten al lang en huisvesting is hard nodig om ruimte te bieden in asielzoekerscentra, aldus het provinciebestuur.

Westerkwartier doet er alles aan om de deadline te halen, reageert een gemeentewoordvoerder. „Er zijn allerlei oplossingen, we blijven ons onverminderd inzetten.” De Groningse gemeente had de 38 mensen al voor eind 2023 van een woning moeten voorzien.

De provincie besloot begin dit jaar al hetzelfde over 42 vergunninghouders die in de eerste helft van 2023 een woning hadden moeten krijgen. Het lukte Westerkwartier deze mensen voor 1 april te huisvesten.

Het ministerie van Asiel en Migratie geeft gemeenten twee keer per jaar een taakstelling, gebaseerd op het inwonertal en het aantal verwachte vergunninghouders. Westerkwartier, dat ongeveer 65.000 inwoners telt, moet voor 1 juli ook nog voldoen aan de wettelijke huisvestingstaak voor de eerste helft van dit jaar. Dat gaat om 54 mensen.

Eerder had Westerkwartier het plan om in het dorp Doezum chalets neer te zetten voor 75 tot 100 statushouders. De gemeente zag daar in maart vanaf omdat de inwoners liever meerdere kleine opvanglocaties zien dan één grote opvang.