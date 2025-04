Keijzer ziet geen reden tot zorg om investeerders bij vve-beheer

Minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) ziet geen reden tot zorg over bedrijven die investeren in beheerders van verenigingen van woningeigenaren. Kamerlid Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) verwacht grote prijsstijgingen als private equity zich mengt in de werkzaamheden voor deze Verenigingen van Eigenaren (vve’s). Daarom had hij Keijzer naar de Tweede Kamer geroepen.