Steekincident tussen twee patiënten in Groningse Mesdagkliniek

In de Mesdagkliniek in Groningen is zondag een steekincident geweest tussen twee patiënten, meldt de kliniek dinsdag. Een patiënt liep daarbij verwondingen op. Volgens de Telegraaf zou de dader Malek F. zijn, die in 2018 drie willekeurige mensen neerstak op straat in Den Haag en daarvoor werd veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Zijn advocaat Job Knoester kan dit niet bevestigen.