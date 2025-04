Italiaanse productie Stellantis zakt tot laagste stand in 69 jaar

Bij Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, Alfa Romeo en Jeep, is de productie in zijn Italiaanse fabrieken in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald tot het laagste niveau in bijna zeventig jaar. Vakbonden verwachten dit jaar geen herstel, omdat de zware importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump de productie verder kunnen belemmeren.