Sites passen fouten in cookiemelding aan, zegt privacywaakhond AP

Volgens de toezichthouder konden bezoekers de cookies moeilijk weigeren, omdat de knop daarvoor verstopt zat. Ook was op sommige meldingen al aangevinkt dat mensen toestemming gaven voor het plaatsen van cookies, en moesten ze dat veranderen om de cookies te weigeren. Dat moet juist andersom. Enkele sites plaatsten zelfs al cookies voordat bezoekers daar toestemming voor hadden gegeven.

De AP wil in de komende jaren vaker cookiebanners controleren. „Dat doen we door constant en automatisch de cookiebanners van 10.000 websites te scannen om te checken of die duidelijk genoeg zijn”, stelt de privacywaakhond. Wie in de fout gaat, riskeert een waarschuwing of een boete.

De toezichthouder vindt ook dat de controle op cookies niet goed is geregeld. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert alle cookies, de AP bekijkt wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die met cookies worden verzameld. Die verdeling is onhandig en belemmerend, schrijft de AP in een brief aan minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken).

Volgens de AP staat niet altijd vast wanneer ze bevoegd is en geeft de ACM geen prioriteit aan het toezicht op cookies. De AP stelt voor om het toezicht op cookies helemaal op zich te nemen.

Cookies zijn kleine stukjes software die een site op het apparaat van een bezoeker plaatst. Zo onthoudt een site bijvoorbeeld wat iemand in een digitaal winkelmandje stopt. Volgcookies houden mensen ook in de gaten wanneer ze naar andere sites gaan. Zo zien ze bijvoorbeeld dat iemand informatie opzoekt over een nieuwe telefoon. Zulke informatie kan worden doorverkocht aan adverteerders. Die persoon kan vervolgens op een volkomen andere site ineens een advertentie voor een nieuwe telefoon voorgeschoteld krijgen. Dat mag, maar alleen als mensen daar expliciet toestemming voor hebben gegeven en wanneer ze de mogelijkheid hebben om te weigeren.