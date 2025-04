Joods monument Oud-Beijerland beklad; lokale politici roepen op tot harde aanpak

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het monument, dat herinnert aan Joodse burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord, besmeurd met rode verf. Verderop in het dorp is ook de schutting van een huisarts beklad. De politie is met een onderzoek bezig, maar doet nog geen uitspraken over de zaak.

„Schokkend dat iemand het in z’n hoofd haalt om het Joodse monument te bekladden”, reageert waarnemend burgemeester Erik van Heijningen van de gemeente Hoeksche Waard. „Dit neem ik hoog op. Uiteraard is de politie gevraagd onderzoek te doen naar de dader en toezicht te houden. Ik vraag ook onze inwoners om een oogje in het zeil te houden.”

Het monument van een bronzen hand die een davidster vasthoudt staat in het centrum van Oud-Beijerland. Op de zijkant van het monument staat een lijst met namen van de weggevoerde families.

Respectloos

De lokale Oranjevereniging Prinses Juliana is ontdaan over de bekladding. „We betreuren dit uiteraard enorm”, zegt Cobi Crucq, verantwoordelijk voor de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument.

„We hebben vooralsnog geen idee uit welke hoek dit komt, we hebben geen bedreigingen ontvangen. Het is heel jammer dat mensen het verschil niet kunnen maken tussen wat zich nu afspeelt in het land Israël en wat we herdenken op 4 mei. Op 4 mei herdenken we de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, dat staat los van de politiek van vandaag. Daarom doet dit zo veel pijn. Het is echt zorgelijk en totaal respectloos.”

„Ik hoop dat de herdenking op 4 mei nu nog drukker wordt bezocht dan anders” Cobi Crucq, Oranjevereniging Oud-Beijerland

Of het monument op 4 mei weer schoon zal zijn, durft Crucq nog niet te zeggen. „We weten niet wat voor stof het is, verf of graffiti. Dat moeten we nog onderzoeken. Ik hoop in ieder geval één ding: dat de herdenking op 4 mei nog drukker wordt bezocht dan anders. Dat zou een krachtig signaal zijn om te laten zien dat we met elkaar achter de dodenherdenking blijven staan.”

Het is nog niet bekend of het voorval tot extra veiligheidsmaatregelen leidt. Burgemeester Van Heijningen wil daar nu nog geen mededelingen over doen.

Onacceptabel

Op de sociale media uiten veel mensen hun afschuw en verontwaardiging over de bekladding. Zaterdagmiddag werd er druk gefotografeerd bij het besmeurde monument. „Zoiets verwacht je in de grote stad, maar het is helaas ook al in Oud-Beijerland”, zegt een voorbijganger. „Triest, hoe kan je zoiets doen, het wordt er niet gezelliger op.”

De fracties van lokale politieke partijen reageren eveneens geschokt. „Deze uitingen raken aan antisemitisme en verdienen een harde aanpak”, zegt Brandon Ridderhof van Lokalen Hoeksche Waard. Arie van der Linden van de SGP Hoeksche Waard: „Het is onacceptabel dat zulke acties plaatsvinden in de Hoeksche Waard. We verwachten een scherpe reactie en inzet om herhaling te voorkomen.”

De fracties hebben burgemeester Van Heijningen via schriftelijke vragen om opheldering en actie gevraagd. Ze willen weten of er aanhoudingen zijn verricht, of er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen en of andere Joodse objecten in de gemeente onder verscherpt toezicht worden geplaatst.

De lokale politici maken zich zorgen. „Dit mogen we nooit normaal gaan vinden”, stellen Ridderhof en Van der Linden. „Het is belangrijk dat we als politiek duidelijk maken dat dit gedrag absoluut niet wordt getolereerd. De trend van belediging, gebrek aan fatsoen en antisemitisme moet niet vanuit de stad overwaaien naar de Hoeksche Waard. Daarom is een stevige aanpak snel nodig.”