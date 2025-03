Kerk in Darmstadt gesloten wegens antisemitisme

De zaak waarom het draait, is dat er in december tijdens een ”Antikoloniale Vredeskerstmarkt” door een Palestijnse solidariteitsgroep aan bezoekers van een kerstmarkt antisemitische en anti-Israëlische symbolen werden aangeboden.

De actiegroep Darmstadt4Palestine toonde onder meer de vlag van Hamas en riep ”Van de rivier tot de zee”, een slogan die oproept tot de vernietiging van Israël. De hoofdorganisator van de solidariteitsactie was lid van de kerkenraad van de Sint-Michaelsgemeente.

Als gevolg van de actie werden verschillende strafrechtelijke aanklachten tegen de gemeente ingediend. De regionale kerk diende zelf ook een klacht in.

Volgens de regionale kerk is de hoofdorganisator inmiddels uit de kerkenraad gezet. Hij wilde niet vrijwillig terugtreden en wilde ook niet erkennen dat hij iets verkeerds had gedaan.

Nu het kerkgebouw van de Sint-Michaelsgemeente gesloten is, is aan de parochianen gevraagd om voor het bezoeken van diensten of voor pastorale zorg naar naburige kerken te gaan, zo maakte de EKHN vrijdag bekend.

Drastische sanctie

Zo'n drastische sanctie tegen een parochie heeft hij nog nooit meegemaakt, zei het hoofd public relations van de EKHN, Volker Rahn, vrijdag tegen de Evangelische Persdienst (EPD).

Hoe het in de toekomst met de gemeente zal gaan, weet hij niet, al was het maar omdat het onderzoek door het openbaar ministerie nog niet is afgerond.