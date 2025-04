Jeansmerk Levi’s verwacht beperkte impact van importheffingen

Levi Strauss verwacht een beperkte impact van de Amerikaanse importheffingen en de gevolgen daarvan op de financiën. Dat meldt Levi’s bij de presentatie van zijn kwartaalresultaten. Tegelijkertijd geeft financieel topman Harmit Singh aan dat het „moeilijk is om in dit stadium te voorspellen of te plannen” wat de impact van de tarieven op consumenten zal zijn.