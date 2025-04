Samsung profiteert van sterke vraag naar Galaxy S25-smartphones

Het grootste bedrijf van Zuid-Korea zette volgens voorlopige cijfers een winst gecorrigeerd voor onder meer belastingen in de boeken van 6,6 biljoen won, omgerekend zo’n 4,1 miljard euro. De omzet steeg met ongeveer 10 procent op jaarbasis naar 79 biljoen won.

Samsung kwam in januari met de Galaxy S25, in de hoop dat verbeterde functies op het vlak van kunstmatige intelligentie (AI) de verkoop van zijn smartphones nieuw leven in konden blazen en concurrentie van Apple en Chinese rivalen konden afweren. Dat lijkt gelukt.

De sterke vraag naar smartphones is een opluchting voor het bedrijf, dat al een tijdje worstelt met uitdagingen in de chipsector. Zo heeft Samsung moeite om Nvidia, waarvan Samsung een leverancier is, te overtuigen van zijn laatste chip. Daardoor raakt het concern achterop bij concurrent SK Hynix in de lucratieve markt voor chips voor toepassingen met AI.

Volgens analisten lijkt het er ook op dat sommige klanten van Samsung vooruitlopend op mogelijke Amerikaanse tarieven op halfgeleiders extra chips in voorraad hebben gekocht. Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump veel heffingen aan. Hoewel halfgeleiders werden vrijgesteld, herhaalde Trump tevens plannen om binnenkort wel tarieven op chips te heffen.