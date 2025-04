Amalia bedankt Madrid voor steun in periode van bedreigingen

De gedenkplaat staat in de tulpentuin die de prinses van Oranje eerder aan de stad schonk als dank voor de periode die ze er verbleef toen ze in Nederland met bedreigingen te maken had.

De kroonprinses richtte zich bij de onthulling tot José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, de burgemeester van Madrid. „En, op een typisch Nederlandse manier, willen we iedereen bedanken die hier voor mijn veiligheid en welzijn heeft gezorgd”, zei ze bij de tuin op de Plaza de Oriente, het plein waaraan het koninklijk paleis, een klooster en een operagebouw liggen.

Amalia trok een blauwe doek van de zuil waaraan de plaquette is bevestigd. „Veel dank voor mijn tijd in Madrid, geniet van de tulpen”, staat er op de plaat te lezen.

De Nederlandse ambassadeur in Spanje, Nieuwenkamp, plantte op 11 november samen met burgemeester Martínez-Almeida de eerste tulpenbollen. Amalia schreef toen op Instagram: „Door bijzondere omstandigheden heb ik een jaar in jullie mooie Madrid mogen wonen. De warmte waarmee ik ontvangen ben heeft ervoor gezorgd dat het ook, voor een tijdje, mijn thuis kon worden. Daarvoor wil ik Madrid, haar inwoners, en iedereen die het mogelijk heeft gemaakt enorm bedanken.”

De tulpen komen nu tot bloei. En de prinses kan al geruime tijd weer in Nederland wonen en studeren. In het najaar van 2022 werd bekend dat ze was bedreigd en daarom niet in een Amsterdams studentenhuis verbleef. In plaats zich op te sluiten op Paleis Huis ten Bosch vond ze onderdak in Madrid. Dat werd geruime tijd stilgehouden.

Prinses Amalia bij de bloementuin die ze Madrid schonk. beeld ANP, Oscar del Pozo

Toen de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia in april vorig jaar in Nederland op staatsbezoek kwamen, bedankte koning Willem-Alexander hen voor de gastvrijheid waarmee zijn oudste dochter tijdens haar eerste studiejaar door de Madrilenen was opgevangen. Amalia hoopt dit jaar aan de Universiteit van Amsterdam haar bachelor politics, psychology, law and economics (PPLE) te halen.

De onthulling in Madrid was het eerste officiële solo-optreden van de prinses in het buitenland. De doop van een marineschip in Vlissingen was in februari het eerste zelfstandige optreden in Nederland.