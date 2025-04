Burgemeester van Texel: betekenis herdenken wordt groter

Georgiërs in dienst van het Duitse leger waren tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog bang dat zij in hun eigen land als landverrader zouden worden gezien. Daarom kwamen zij op 6 april 1945 in opstand tegen de Duitsers. Maar de Duitsers sloegen terug. Ook werden tien Texelaars gevangen genomen en ter vergelding geëxecuteerd. „Ze keerden niet meer terug naar hun geliefden: hun vrouwen, vrienden, ouders, kinderen, familie”, aldus Pol.

Herdenken doet volgens de burgemeester meer dan het verleden levend houden. „Het versterkt ons collectief geheugen. Het maakt ons alert op de kostbaarheid van vrijheid, de fragiliteit van vrede.” Hij pleit ervoor de vrede te koesteren en verbinding te blijven zoeken door niet alleen te praten, „maar vooral door naar elkaar te luisteren, met empathie en begrip, ongeacht onze verschillen”.

Tientallen mensen kwamen zondag bijeen om de slachtoffers te herdenken bij het herdenkingsmonument bij de Mokbaai op het eiland. Door de opstand was de oorlog op Texel pas op 20 mei voorbij.