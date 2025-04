„Explosies in de hoofdstad, de luchtafweer is in werking. Blijf in de schuilkelders”, meldt burgemeester Vitali Klitsjko in een bericht op Telegram. Volgens hem zijn er tot nu toe drie mensen gewond geraakt. Ook braken branden uit in de stad. Getuigen hoorden ontploffingen.

Ook in andere delen van Oekraïne, zoals Cherson en Odesa, is het luchtalarm afgegaan. De Nederlandse boer Kees Huizinga, die een groot bedrijf runt ten zuiden van Kyiv, liet ’s nachts weten veel explosies te horen en sprak over een enge situatie. „Deuren en ramen staan te trillen.”

De aanval leidde ook buiten Oekraïne tot bezorgdheid. Buurland Polen liet weten dat straaljagers waren ingezet om het eigen luchtruim veilig te stellen. Er waren ook aanvallen gemeld in het westen van Oekraïne, dat grenst aan het EU-land.

De Amerikaanse president Donald Trump probeert momenteel de oorlog te beëindigen. De VS onderhandelen met Rusland en Oekraïne, maar ondertussen gaat de strijd door. Rusland zei zondag ook elf drones uit Oekraïne te hebben onderschept.