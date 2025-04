Krant: Nissan overweegt deel productie naar VS te verplaatsen

Het gaat om het in de VS populaire SUV-model, de Nissan Rogue. Nissan bouwt die auto’s in een fabriek in de provincie Fukuoka en bij een fabriek in de Amerikaanse staat Tennessee. Nissan zou nu bekijken of een deel van de Japanse productie binnenkort overgeheveld kan worden naar Tennessee. In januari zou Nissan nog plannen hebben gehad om die productie in Tennessee juist nog te verlagen.

Volgens Nikkei verkocht Nissan vorig jaar ongeveer 920.000 auto’s in de VS, waarvan circa 16 procent geïmporteerd was. De VS hebben heffingen van 25 procent opgelegd op buitenlandse auto’s.

De Japanse premier Shigeru Ishiba zou volgens mediaberichten volgende week een telefoongesprek willen plannen met Trump om te praten over de heffingen. De VS hebben naast autoheffingen ook tarieven van 24 procent opgelegd voor andere goederen uit Japan. Ishiba noemde de importtarieven eerder „een nationale crisis”. Japan is een belangrijke bondgenoot van de VS en erg afhankelijk van de buitenlandse handel.