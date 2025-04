SGP doet gooi naar raadszetel in twee Groningse gemeenten 

Voor beide gemeenten heeft de partij al lijsttrekkers aangewezen. Dirk Jan Hovestad voert de lijst aan in Westerkwartier. Hans Wubs doet dat in Stadskanaal.

De staatkundig gereformeerden zijn momenteel nog in geen enkele Groningse gemeente vertegenwoordigd. Martin de Koning, woordvoerder van de provinciale afdeling van de SGP, verwacht op basis van de uitslag van de Europese Parlementsverkiezingen in 2024, dat zijn partij in beide gemeenten kans maakt op een raadszetel.

Bij de Europese verkiezingen behaalde de SGP in Westerkwartier en Stadskanaal respectievelijk 982 en 353 stemmen. „De SGP doet volgend jaar in Groningen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in slechts twee gemeenten: Stadskanaal en Westerkwartier.”

„Lijstcombinatie ging ons een stap te ver, niet alleen omdat we al zes zetels hebben, maar ook omdat we nog niet eerder hebben samengewerkt met SGP” Koos Siegers (CU-Gemeenteraadslid Westerkwartier)

Lijstcombinatie

De Koning geeft aan dat zijn partij in eerste instantie nog heeft geprobeerd met de CU tot een gezamenlijke lijst te komen.

Koos Siegers, voorzitter van de CU-fractie in Westerkwartier, bevestigt dat zijn fractie inderdaad gesprekken over samenwerking heeft gevoerd met de SGP. „Een lijstcombinatie ging ons een stap te ver, niet alleen omdat we in de raad al zes zetels hebben, maar ook omdat we als fractie nog niet eerder hebben samengewerkt met de SGP”, aldus de CU’er. Siegers geeft aan dat zijn partij de SGP wel de mogelijkheid heeft geboden om steunfractieleden te leveren.

Een woordvoerder van de ChristenUnie in Stadskanaal laat weten dat de optie van een gezamenlijke lijst op tafel heeft gelegen, maar dat beide partijen daar in goed overleg van hebben afgezien.

De CU heeft in de gemeenten Westerkwartier en Stadskanaal respectievelijk zes en vier zetels.