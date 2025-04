Mooi maar koud: e-chopperen op de Posbank

„Het is weer een beetje de start van het seizoen”, vertelt de man van de e-chopperverhuur ons. In de winter zijn er blijkbaar geen avonturiers die op de elektrische scooter –met een extra lage zitting en een hoog, breed stuur– stappen. Op de website van de verhuurder staan meerdere routes, die in Google Maps via je telefoon te rijden zijn. We kiezen voor de Posbank Route Markt 29, een tocht van bijna 32 kilometer.

De Oranjerie van Kasteel Rosendael. beeld RD

Waarom e-chopperen in maart wat uitzonderlijk is, wordt ons al snel duidelijk. De snijdende oostenwind maakt het tot een ijskoud avontuur.

Het eerste stuk van de route voert door de stad Arnhem. Het is goed opletten geblazen: we zitten regelmatig achter middelbare scholieren die soms drie man breed fietsen. Na een minuut of twintig komen we in rustiger gebied en rijden we Rozendaal binnen. We passeren Kasteel Rosendael met zijn oranjerie en prachtig aangelegde tuin.

Dan gaan we echt de natuur in, langs het Rozendaalse Veld richting de Posbank. De omgewroete grond links en rechts van het pad verraadt dat ook wilde zwijnen hier graag komen. Even later liggen twee Schotse hooglanders gemoedelijk te herkauwen in de voorjaarszon. De runderen worden er –net als in veel andere natuurgebieden– ingezet om het landschap open en gevarieerd te houden. Regelmatig zetten we de e-chopper even stil om van de natuur te genieten. Het zonnetje zorgt ervoor dat we als reptielen weer een beetje op temperatuur komen.

In Paviljoen de Posbank strijken we even later neer met een warm drankje en een lunch. Dit originele gebouw steunt op twee grote gletsjerstenen die hier in de ijstijd zouden zijn beland. Ook de rest van het bijna on-Nederlandse landschap zou gevormd zijn tijdens de ijstijd.

De bank waarnaar het natuurgebied vernoemd is. beeld RD

Voor we weer opstijgen, lopen we nog langs de Posbank. Deze stenen bank is in 1928 neergezet ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de ANWB, en vernoemd naar G.A. Pos, toenmalig voorzitter.

Naar beneden gaat het dan, de berg weer af. We tikken de 48 kilometer per uur aan. En dan gaat het plots mis. Op de Arnhemsestraatweg stuurt Google Maps ons naar rechts, terwijl we eigenlijk rechtdoor moeten. Daar komen we pas veel te laat achter, en dan is het vanwege de inlevertijd van de chopper niet meer mogelijk om terug te gaan. Erg jammer, want zo missen we ook het fietsveer dat ons bij Rheden over de IJssel zou zetten.

Des te meer reden om dit nog eens over te doen. Maar dan wel op een warme zomerdag.