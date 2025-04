Koning Charles onthult nieuw MAF-vliegtuig voor Papoea-Nieuw-Guinea

De presentatie van de Cessna 208 Caravan viel samen met vijftig jaar onafhankelijkheid van Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) en het tachtigjarig jubileum van MAF, liet de zendingsorganisatie vrijdag weten.

Het toestel is speciaal aangepast voor de „uitdagende omstandigheden in PNG”, waar MAF sinds 1951 actief is. „MAF zet zich in voor langdurige ondersteuning van PNG: van het vervoeren van voedsel naar markten tot het leveren van bouwmaterialen voor huizen, scholen en kerken, het transporteren van zendelingen en leerkrachten en het uitvoeren van medische evacuaties”, aldus Donovan Palmer, directeur van MAF in Engeland. „Eerder afgesloten dorpen zijn hierdoor getransformeerd, gemoderniseerd en verbonden met de buitenwereld, soms voor het eerst.”

De bijeenkomst werd afgesloten met demonstratievluchten, waarbij enkele genodigden de capaciteiten van het nieuwe vliegtuig van dichtbij konden ervaren. Daarna begon het toestel aan zijn reis naar PNG, via Europa en Australië.