Ex-president Zuid-Korea wenst partijgenoten succes

Yoon riep begin december de noodtoestand uit en deed daarmee een poging het parlement naar huis te sturen. Die poging mislukte en Yoon werd daarna als president geschorst.

Media verwachten dat er tussen 24 mei en 4 juni presidentsverkiezingen zijn. De stembusgang moet minimaal vijftig dagen van tevoren worden aangekondigd en de meest waarschijnlijke datum is volgens persbureau Yonhap 3 juni. Waarnemend president blijft premier Han Duck-soo.

De conservatieve Yoon was de baas van het Zuid-Koreaanse Openbaar Ministerie toen hij halverwege 2021 besloot een gooi naar het presidentschap te doen. Hij werd lid van de PPP en won nipt de presidentsverkiezingen van 2022. De PPP slaagde er echter niet in een meerderheid in het parlement te behalen.