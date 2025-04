Ede waarschuwt voor hoge temperatuur door brand op hei: blijf weg

In totaal heeft zo’n 130 hectare heide in brand gestaan. In dat gebied zitten nog hotspots, die vrijdag met onder meer drones worden opgespoord. De brandweer riep al eerder op om niet naar de brand te komen en hulpdiensten de ruimte te geven.

De brand is veroorzaakt door een rookgranaat die Defensie gebruikte bij een oefening. De Koninklijke Marechaussee doet een feitenonderzoek naar de precieze toedracht van de brand en of er sprake is van verwijtbaar handelen.

Defensie bekijkt nu welke maatregelen de komende tijd moeten worden genomen om een herhaling te voorkomen, laat een woordvoerster weten. Verder wacht het ministerie de uitkomsten van het feitenonderzoek af.