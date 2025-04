Gebrek aan vakmensen vertraagt uitbreiding stroomnet

Ten eerste houden netbeheerders niet zomaar 20 procent van de ruimte op het elektriciteitsnet vrij voor ontwikkelingen bij de kleinverbruiker die de netbeheerders niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden. Denk aan de aankoop van een elektrische auto of de installatie van zonnepanelen. De ruimte die hiervoor wordt gereserveerd, wordt specifiek per deelnet bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met reeds aanwezige zonnepanelen (die zijn bij de netbeheerder bekend), het beschikbare dakoppervlak, CBS-gegevens over de financiële situatie van huishoudens in het deelnet enzovoort. Verder wordt er ook rekening gehouden met de termijn waarop het netwerk kan worden uitgebreid – naarmate die termijn dichterbij komt, hoeft er minder ruimte te worden gereserveerd.

De marge die netbeheerders aanhouden is lang niet altijd 20 procent

De marge die wordt aangehouden, is dus lang niet altijd 20 procent. Als de reservering minder snel ‘volloopt’ dan werd verwacht, wordt de resterende ruimte alsnog aan grootverbruikers beschikbaar gesteld. En de praktijk wijst uit dat de netbeheerder deze marges vaker te klein dan te groot inschat. Dit gebeurt onder andere omdat netuitbreidingen vaak langer duren dan werd ingeschat. Daarbij is niet zelden het verwerven van de daartoe vereiste gronden en vergunningen de vertragende factor.

Tekort aan vakmensen

Ten tweede wordt in het interview gesuggereerd dat de netbeheerder de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet deels zou kunnen opofferen om meer netcapaciteit beschikbaar te kunnen stellen aan klanten. In de praktijk is dit al aan de orde. De netbeheerders zien dat de betrouwbaarheid van de levering onder druk staat door de snelle groei van de afname en teruglevering van elektriciteit. Dus is dit geen nieuwe gedachte.

Netuitbreidingen duren vaak langer dan werd ingeschat

Wat hierbij echter een complicerende factor is, is dat de schaarste aan technische vakmensen van de netbeheerder die werken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, óók de collega’s zijn die de storingen moeten oplossen. Wanneer het aantal storingen substantieel groter zou worden, zouden deze collega’s daarmee steeds meer tijd kwijt zijn. Het tempo waarin de netwerken worden uitgebreid, zou daardoor worden afgeremd. Dat kan leiden tot een vicieuze cirkel, waarbij het netwerk steeds zwaarder wordt belast, zich steeds meer storingen voordoen die moeten worden hersteld en het uitbreiden van het netwerk daardoor steeds verder onder druk komt te staan. Volgens mij is dat niet de kant die wij op moeten.

De auteur is Chief Operating Officer (COO) en lid van de Raad van Bestuur van netbeheerder Enexis.