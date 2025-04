Justitie onderzoekt video Acid met naam student geneeskunde

Nathan Vandergunst, zoals de youtuber echt heet, plaatste woensdag een video op zijn kanaal waarin hij de naam noemt van de 24-jarige student gynaecologie. De rechtbank gaf de student geen straf, omdat het gaat om „een getalenteerd en geëngageerd persoon”. De uitspraak leidde tot veel maatschappelijke verontwaardiging.

In zijn video uit Acid zijn ongenoegen over het uitblijven van straf voor de student. Het parket onderzoekt momenteel of de uitingen van Acid strafbaar zijn. De video is inmiddels meer dan 320.000 keer bekeken.

Acid onthulde eerder namen van veroordeelde personen. In 2023 maakte hij de namen bekend van de leden van de studentenvereniging die betrokken waren bij de gewelddadige ontgroening waarbij aankomend lid Sanda Dia overleed. Dit gebeurde na publieke verontwaardiging over de taakstraffen en boetes voor de daders.

Een jongen die ook op de foto’s van Acid stond, maar die niet betrokken was bij de ontgroening, spande een rechtszaak aan tegen de youtuber. Acid kreeg hiervoor drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 800 euro. Hij moest ook een schadevergoeding betalen van 20.000 euro. Via crowdfunding haalde hij meer dan 162.000 euro op. Een groot deel daarvan schonk hij aan de vader van de overleden Dia.