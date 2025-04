Wat heeft een slachtoffer van seksueel misbruik nodig?

Simplecast -- Let your voice be heard



Redactiechef De Bruin schreef afgelopen week meerdere verhalen over seksueel misbruik. Ze deed dat, omdat ze slachtoffers een keer aan het woord wilde laten komen. „Het viel mij op dat wij regelmatig institutioneel schrijven als het over dit onderwerp gaat. We doen bijvoorbeeld verslag van een congres. Ik wilde de slachtoffers een keer zelf aan het woord laten”, aldus De Bruin.

De Bruin is lang bezig geweest om geïnterviewden te vinden. „Het is niet dat je denkt: ik wil nu twee mensen spreken en de week erop heb je twee namen paraat.” De Bruin interviewde twee personen die in hun gezin te maken kregen met misbruik. „Ik heb Nienke, over wie het eerste verhaal gaat, via via gevonden. En Bart uit het tweede verhaal heeft ons in eerste instantie zelf een mailtje gestuurd naar aanleiding van onze onderzoeksproducties rondom misbruik in Malawi.”

Het is belangrijk dat je een slachtoffer van misbruik nooit tot aangifte dwingt. De Bruin: „Het is begrijpelijk dat je tegen een slachtoffer zegt dat hij of zij aangifte moet doen. Maar het kan voor de getroffene best overweldigend zijn. Die heeft nog maar net de moed gehad om met het verhaal naar buiten te komen; aangifte doen komt dan nog te snel.”

Ook kerkenraden spelen een belangrijke rol bij het omgaan met misbruik. De Bruin: „Daar is in het verleden best nog weleens wat misgegaan. Ook Nienke vertelde daarover. Zij had een gesprek met de predikant waar haar vader opmerkelijk genoeg ook bij was. In dat gesprek moesten ze elkaar om vergeving vragen. Vergeving is weliswaar een Bijbels begrip. Maar Nienkes vader weigerde dat; Nienke moest hem wel vergeven. Er kan geen vergeving zijn zonder oprechte schuldbelijdenis, dat is bij uitstek een Bijbelse gedachte.”