Waarom schrijven over seksueel misbruik voor het RD belangrijk is

Afgelopen dinsdag deden Bart en Nienke anoniem hun verhaal in het Reformatorisch Dagblad. Beiden kregen in hun gezin te maken met seksueel misbruik. De een deed aangifte, de ander niet. Hun verhalen zijn aangrijpend en heftig om te lezen. Wie ze maar enigszins op zich laat inwerken, kan het amper droog houden.

Het RD brengt deze artikelen niet vanwege effectbejag of om emotie op te roepen. Bart en Nienke gaven aan hun ervaringen te willen delen omdat ze het belangrijk vinden bewustwording te creëren.

Juist dat is voor het RD reden om misbruikverhalen te publiceren; om slachtoffers te laten zien dat het goed is om met hun ervaringen naar buiten te komen en om daders te waarschuwen dat hun daden niet onder het tapijt verdwijnen. Maar ook voor omstanders, omdat hun rol vaak cruciaal is: pikken ze signalen van misbruik op, en doen ze wat ze moeten doen?

Komende maandag toont de Evangelische Omroep op televisie de indrukwekkende documentaire ”Ik was een kind”, waarin Anneloes van ’t Licht vertelt over wat haar is overkomen tijdens haar jeugd in haar ouderlijk gezin. De kwestie kreeg rond de eeuwwisseling veel aandacht in de pers, omdat een van de verdachten, haar vader, een prominente plek innam binnen de SGP en de plaatselijke kerkelijke gemeente.

In diverse media verschenen de afgelopen dagen interviews met haar en de filmmaker. In een interview met de Volkskrant zegt Van ’t Licht: „Het seksueel misbruik is niet het ergste wat me is overkomen. Dat was de manier hoe erop gereageerd werd: door mijn familie, de kerk, de hulpverleners en het rechtssysteem.”

Voor omstanders zijn de interviews in het RD en deze documentaire opnieuw een wake-upcall: kijk niet weg bij misbruik, ontken niet, houd het taboe niet in stand, maar neem verantwoordelijkheid.

De kerk speelt vaak een belangrijke rol in misbruikzaken. Helaas is die lang niet altijd positief. Ambtsdragers en kerkenraden zijn vaak verlegen met dergelijke kwesties, niet zelden omdat zowel slachtoffer als dader lid van de gemeente is. Gelukkig neemt het verantwoordelijkheidsbesef bij kerkenraden rond dit onderwerp toe. Maar nog te vaak wordt door kerkenraden de mantel der liefde van de kapstok gehaald. Eind volgende week publiceert het RD daarom ook een artikel over de rol van kerken bij seksueel misbruik. Met opnieuw als doel om bewustwording rond dit onderwerp te creëren.

Steef de Bruijn

